Margot Robbie admitió no haber visto nada de “Star Wars”: “La gente se enoja mucho por eso”

Durante el episodio de la noche del jueves de "Jimmy Kimmel Live", la actriz australiana Margot Robbie reveló que no ha visto ninguna película de la saga de "Star Wars".

Cuando Kimmel le preguntó a Robbie si era fanática de 'Star Wars', en la víspera del estreno de "The Rise of Skywalker", novena película de la franquicia, la actriz no pudo evitar reírse al responder.

"Me vas a matar y la gente me va a matar: nunca he visto una película de 'Star Wars'", dijo Robbie, provocando la sorpresiva reacción del presentador y también del público.

"La gente se enoja mucho y es divertido", bromeó, además de contar que su esposo Tom Ackerley también es un gran admirador de la franquicia de 'Star Wars', pero incluso eso no la ha convencido de ver ninguna de las películas.

Lo que sí dijo Robbie es saber quién es el papá de "Luke Skywalker", admitiendo que es lo único que sabe de la saga galáctica.