María Antonieta de la Nieves tras muerte de su esposo: "¿Para qué voy a vivir?"

El pasado domingo murió Gabriel Fernández, emblemátiva voz de "El Chavo del Ocho" y esposo de María Antonieta de la Nieves, quien habló con la prensa y declaró sus sentimientos al despedir a su pareja por casi 50 años.

"No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta es este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo", dijo a un programa de la televisión mexicana.

"No he derramado una lágrima ni la voy a derramar porque él está conmigo", agregó la mujer detrás de "La Chilindrina". "Hasta que los dos estemos juntos, ahí vamos a llorar los dos, pero de la alegría", expresó.

"He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles. Hoy mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se me fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más", dijo ante los medios mexicanos.

"Porque tengo que pensar muy bien ¿Para qué voy a vivir? Si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no", dijo la comediante mexicana.

Los restos de Fernández fueron incinerados. De las Nieves adelantó que en los próximos días realizará una conferencia de prensa en México.