María José Quintanilla lanza dura crítica a tiradera de Shakira contra Piqué: "Lo único que me da lata son los cabros chicos"

La cantante chilena María José Quintanilla dejó en claro su punto de vista en torno a la controvertida letra de la canción recientemente lanzada por Shakira y Bizarrap, en la que la colombiana evidencia notoriamente que se dirige a su exmarido, Gerard Piqué.

Durante el programa "La hora de jugar" de Mega, Quintanilla primero opinó que el mencionar a una persona en una canción no es una muy buena idea, y citó el caso de Adele: "Le tuvo que pasar plata a su exmarido" al haber dicho que había escrito una canción por amor".

"Cuando tronó (la relación) y del amor al odio hay un paso, él dijo 'como tú ganaste tanta plata a costa mía, tendrás que facturar'. Y yo amigo, no soy ni Adele, ni Shakira, pero no soy hue..."

En la oportunidad, la intérprete de "Si una vez" aprovechó de lanzar una dura crítica a Shakira: "¿Me puedo poner moralista?" Algo que me carga, pero lo voy a hacer... los niños. Esos hijos que escuchan a su papá y su mamá con la cuestión: que te dije, que me dijiste... lo único que me da lata son los cabros chicos".

También, la Coté opinó que la mención a la nueva pareja del futblista no va al caso: "el quiebre fue entre Shakira y Piqué. Clara no tiene nada que ver, porque Clara no estaba casada con Shakira",