Mario Sepúlveda enfrenta difícil enfermedad: "Tengo miedo, está grave la cosa"

El ex minero y ex reality Mario Sepúlveda reveló que está pasando por un delicado momento de salud y que se someterá a una intervención quirúrgica.

"Tengo miedo, está grave la cosa", expresó Sepúlveda en el programa "Síganme los buenos".

Sin detallar su enfermedad, afirmó: "Tengo un problema en el estómago hace hartos años y ahora no doy más con el tema. Me siento mal, me duele mucho. Es hora de operarse".

"Tengo miedo. Si me muero, me muero. Pero tengo a mi 'Marito' que tiene seis años, todavía 'no cacha ni una'", expresó el ganador del reality "Resitiré".