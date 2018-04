Mario Velasco entregó detalles del romance que tuvo con Fran García-Huidobro

El pasado viernes en "Primer Plano", Mario Velasco estuvo invitado para hablar sobre Karol Lucero y su pareja. Bajo ese contexto, salió al baile una relación que tuvo en el pasado con Francisca García-Huidobro.

"¿Quién no negado a una pareja? ¿A quién no le ha pasado? Sin ir más lejos cuando nosotros pinchamos, Fran, no me sacabas ni para los temblores", señaló en tono broma. "Nunca te negué. Mentiroso. Salíamos a todas partes y te pasaba a buscar un auto regio", respondió la aludida.

Esta relación comenzó en septiembre del 2009. "Cuando salimos la pasamos súper bien, fuimos a todas partes. Cuando estuvimos juntos reconocimos el romance", contó a LUN el ex conductor de "Yingo".

"En ese momento la Fran era la mujer número uno en esta farándula dura que se hacía, un rostro ancla del canal. En el trabajo me dijeron que no me mandara ninguna embarrada con ella porque sería manchar su imagen. Nosotros la pasamos increíble y tenemos lo mejor de las ondas hasta el día de hoy. Siempre que la veo la saludo", apuntó.

Además, señaló que la relación duró tres meses pero que nunca llegaron a pololear.

"Ella me gustaba caleta. En general es complicado pololear con alguien en el mismo lugar de trabajo. Estábamos los dos muy expuestos por nuestros programas, y eso pasa la cuenta. Para mí es importante echar de menos a la pareja y tener aparte la relación laboral, más que verse todos los días a toda hora", cerró.