Marlen Olivari culpó a "un grupito súper chico de feministas" de cambios en "MCC"

La modelo Marlen Olivari dio sus impresiones sobre los cambios que tendrá el programa "Morandé con Compañía" y la salida de Ernesto Belloni, afirmando que la influencia de los movimientos feministas afectó al espacio.

En conversación con "Muy Buenos Días", Olivari declaró que "están enganchando con un grupito súper chico de mujeres feministas fanáticas y están coartando la libertad que por tantos siglos nos ha costado ganarnos a las mujeres, que es poder ser lo que queramos ser", en referencia a la salida de Belloni.

"Lo único que hay que cambiar en la sociedad es cómo el hombre ve y trata a la mujer", agregó en el matinal de TVN.

La conductora del programa, María Luis Godoy, le respondió que "no es un movimiento chico, es mundial", siendo replicada por Olivari: "No, es un movimiento fanático que quiere que la mujer empiece a vestirse más recatada. Yo también me considero a veces feminista y jamás trataría que alguien no contrate a una mujer sexy, que es lo que está pasando", agregó.

"Hay muchas actrices que son súper lindas, que les ha bajado cualquier cantidad el trabajo porque están enganchando con esto de que algunas señoras se enojan", expresó.

"¿Qué cosa de humor y entretenida nos está quedando entonces?", sentenció Olivari.