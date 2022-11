Marlén Olivarí sale a aclarar críticas al movimiento: "El feminismo es como un extremo"

La exfigura televisiva Marlén Olivarí dilucidó polémicos dichos anteriores en en el capítulo debut de "Sígueme y te sigo" de TV+.

A raíz de su crítica al movimiento feminista al afirmar en conversación con Mauricio Pinilla que "es puro show", explicó ahora a los panelistas del programa recientemente estrenado que ha sido defensora de las mujeres desde hace un largo tiempo.

"Es súper importante que la gente sepa y que haga memoria, que yo siempre he apoyado todas las causas de mujeres, de todo Chile. Siempre, toda mi vida he apoyado a las mujeres", aclaró.

El ícono del extinto programa "Morandé con Compañía", para argumentar su punto, explicó: "De hecho, hasta el día de hoy, sigo haciendo charlas motivacionales en municipios para mujeres en riesgo social. También he sido rostro de muchas compañas del SernamEG, en conjunto con la PDI".

"La verdad es que yo siempre he apoyado esas causas, no sé si las feministas, porque el feminismo es como un extremo, así como el machismo", opinó y agregó que respeta los movimientos, pero no algunas intervenciones.

"Lo que sí, a lo mejor no me pareció correcto, cómo mujeres quemaban banderas o se ponían la cola de caballo, o se sacaban la bandera del popo, cuando hacían manifestaciones", y mantuvo su postura al señalar que "esas cosas, sí son show, y es innecesario".

Para cerrar, explicó a lo que se refería como negativo "lo que todos vimos en la televisión, de las cosas no tan bonitas, que se manifestaban en el nombre de todas nosotras, con cosas con las que no nos vimos representadas".