Marlene de la Fuente volvió a la carga contra Iván Núñez: "Hazte cargo de tus hijos"

La disputa mediática que han tenido Iván Núñez y Marlene de la Fuente desde su separación sumó un nuevo capítulo.

De la Fuente participó en el programa "Me Late Prime" en el que habló sobre la situación con Núñez, con quien ha tenido intercambio de mensajes por redes sociales.

Según De la Fuente, el conductor de 24 Horas "del 2019 que no ve a mis hijos. Con mi hijo mayor tuvo tres salidas. Un día él llegó y me dijo: 'Mamá no más', por qué le pregunté, y él me dijo 'es una decisión que yo tomé. Ya he dado todas las oportunidades, ¿y sabes qué? No más'".

Además, le expresó: "Hazte cargo de los niños, eso te pido, nada más. Nosotros no tenemos nada en común, nada que hacer. Acá es por el bienestar de nuestros hijos".

"Recuerda que yo te conozco Iván, 20 años juntos, podría decir muchas cosas de ti, y podría mostrar muchas cosas de los chats y los mails, pero no lo voy a hacer (...) voy a refutar todas las mentiras que se digan, porque no tengo ningún problema", sentenció.