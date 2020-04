Martín Cárcamo sacó la voz por polémica portada de su camioneta en el 8M

El 8 de marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer, una portada de diario causó controversia: salía el animador Martín Cárcamo hablando sobre su camioneta de "dos metros de ancho" en Las Últimas Noticias.

"Yo no decido cuándo sale esa entrevista y menos ponerla en portada. A mí me pareció que no correspondía, igual que a todo Chile", reconoció el conductor de "Bailando por un Sueño".

Cárcamo se sinceró sobre el episodio junto a Francisco Saavedra en el programa por streaming "Almorzando con el rubio", instancia en que interactúan por Instagram y comentan de todo junto a sus seguidores.

"La historia de la camioneta parte con una entrevista tres semanas antes. Yo di esa entrevista tres semanas antes que saliera en el diario, en un contexto que obviamente no es del 8M, para una sección que se llama ‘Solo autos'", recalcó entre risas.

En su calidad de embajador de la marca del vehículo, Cárcamo había acordado que la entrevista fuera publicada después del Festival de Viña, "por un compromiso comercial con otro auspiciador". Según contó, cuando le dijeron que podría salir en la portada, pensó que se trataba de la primera página del suplemento de autos.

"Ahí aprendí algo: que las entrevistas uno piensa que las van a poner según el criterio que uno aplicaría. (Pero) No es la portada de un diario en el 8M, que obviamente es el día que no puede ir esa portada… bueno esa portada no debería ir nunca en realidad", agregó el rubio.

Cárcamo después recibió muchos comentarios y bromas: "Me tiraron 14 mil memes, agarrándome pal hue... Me dio mucha rabia (la decisión de ponerlo en portada), a quién se le puede ocurrir".