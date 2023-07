Matías Burboa fue víctima de asalto y brutal golpiza en Bellavista: "Fueron súper violentos"

El exnotero de Canal 13 Matías Burboa relató los detalles sobre el agresivo robo de su celular, sufrido a la salida de una discoteque en Bellavista la madrugada del sábado.

El hecho ocurrió cuando el profesional salió del recinto para retornar a su casa mientras estaba acompañado de su pareja y una amiga. En eso, dos personas lo empujaron y luego llegaron más personas a golpearlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matías Burboa (@mati.burboa)

"Fui a un cumpleaños y cuando terminó la fiesta en la disco (Illuminati), puse un pie afuera y venían dos personas que me empujaban, y el teléfono se me cae. Luego, aparecen dos personas más y me empiezan a agarrar a combos, golpes brígidos", comentó Burboa a LUN.

Para distraer a las personas de alrededor para que no se percataran de la embestida, según el joven los maleantes "me gritaban por qué les estaba pegando. Como les decía que no lo estaba haciendo y que era un ataque, más ellos me pegaban", comentó.

"Sí había más gente, pero no cachaban que era un asalto, sino que una pelea no más. Se metió mi pareja, mi amiga y nos pegaron a los tres. Quedamos en el piso. La gente de la disco no hizo absolutamente nada, y estábamos en la puerta", continuó.

"Fueron súper violentos"

Matías Burboa acotó que al momento de llegar a su domicilio, "mi amiga tomó mi computadora y empezó a bloquear mis cosas", y aseveró que pudo conocer la ubicación del dispositivo.

"Te podría decir que ahora está en el centro de Santiago. Me dan ganas de ir a buscarlo, pero siento que es arriesgarme y arriesgar a mi acompañante. Los gallos fueron súper violentos", relató.

"Estoy muy adolorido. Los golpes los recibí en la cara y en el cuero cabelludo. Fueron brígidos. Mi pareja quedó con dificultades para caminar, dice que está bien, pero habrá que ver su evolución", agregó.