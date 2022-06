Matthew McConaughey pidió "una propiedad responsable de las armas" desde la Casa Blanca

El actor estadounidense Matthew McConaughey rindió homenaje a las víctimas del tiroteo masivo en una escuela de Texas días atrás, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este martes.

McConaughey pronunció un apasionado discurso en la sala de reuniones de la Casa Blanca, donde pidió leyes de armas más estrictas luego del tiroteo en la Escuela Primaria Robb que mató a 19 estudiantes y dos maestros en Uvalde, la ciudad natal del actor.

Durante el discurso, el actor pidió al Congreso que hiciera cambios en las leyes de armas y dijo que hay "un camino viable a seguir" con respecto a la legislación de seguridad de armas.

"Esto no debería ser un tema partidista. No hay un valor democrático o republicano en un solo acto de estos tiradores, pero la gente en el poder no ha actuado", dijo.

"¿Pueden ambos lados elevarse por encima? ¿Pueden ambas partes ver más allá del problema político en cuestión y admitir que tenemos entre manos un problema de preservación de la vida?", se preguntó McConaughey.

"Hagan que su pérdida de vidas importe", suplicó el actor en nombre de sus padres mientras sostenía fotografías de algunos de los niños fallecidos en el tiroteo..

"Necesitamos una propiedad responsable de las armas. Necesitamos verificaciones de antecedentes. Necesitamos aumentar la edad mínima para comprar un rifle AR 15 a 21 años. Necesitamos un período de espera para esos rifles. Necesitamos leyes de bandera roja y consecuencias para aquellos que abusan de ellas. Estas son regulaciones razonables, prácticas y tácticas", expresó.