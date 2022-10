Matthew Perry revela por qué terminó con Julia Roberts: "Había sido demasiado para mí"

Quien interpretó a Chandler Bing en la recordada serie "Friends" se sinceró con respecto al triste motivo de por qué sus relaciones con cotizadas mujeres de espectáculos no suelen ser duraderas.

Con el motivo de su próximo lanzamiento de libro de memorias, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", el actor relató ayer jueves a GC que ha sido él, la mayoría de las veces, el que decide cortar.

Una de ellas es Julia Roberts, a quien conoció a mediados de los noventas antes de hacer una aparición en un capítulo de "Friends": "La razón por la que rompí con ella es por puro miedo", y añadió que ella le decía que lo iba a "dejar en cualquier momento".

"Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría?", escribió sobre el fugaz romance de dos meses en su nueva publicación.

En su próxima publicación rememora los instantes posteriores tras pasar "una increíble" Nochevieja" juntos en Taos, NM, en 1995 "que desearía poder "vivir una y otra vez": Íbamos en un coche y nos perseguían los paparazzi", explicó, "y le dije: 'Quiero terminar contigo'.

Después de ese momento, aseguró que Roberts parecía "molesta" y nunca más le volvió a hablar. Desde entonces, el actor también salió con Neve Campbell y Lizzy Caplan.

"Tengo un miedo atroz a que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado, y romperán conmigo y eso me aniquilará y tendré que tomar drogas y eso me matará".

De esta manera, no le dio más vueltas al asunto y reiteró que el problema principal tiene que ver con su falta de estima propia: "Por eso rompo con estas maravillosas mujeres que se han cruzado en mi camino".