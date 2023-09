Mauricio Israel se queja porque le gritan "estafador" en la calle: "Eso no es la realidad"

En declaraciones durante "Podemos Hablar" de Chilevisión, Mauricio Israel habló sobre sus deudas económicas y la relación distante que tiene con su hija.

El comentarista y parte de "Sígueme y te sigo" dijo en el programa de Chilevisión que a su hija Sara no le ha faltado dinero y que todos los meses deposita a su expareja Marisol Gálvez.

"Acá ha habido una masacre mediática, porque no es fácil, ni para mí ni para mi familia ni para mis sobrinos ni para mis papás", expresó Israel sobre sus conocidos problemas económicos que lo hicieron huir de Chile en 2009 y volver en 2022.

"Salir a la calle y que alguien me trate de estafador o que me digan que soy papito corazón y eso no es la realidad", expresó el comentarista deportivo.

Saldó su deuda con Rodrigo Herrera

Además, en el mismo programa "Podemos Hablar" señaló que ya no tiene una deuda millonaria con su excompañero Rodrigo Herrera.

En enero pasado, Israel dijo que adeudaba un monto a Herrera pero aseguró en ese entonces "no recordar el monto".

Israel llevó un documento que acredita que pagó el dinero al periodista y que el monto fue cerca de tres millones de pesos. "Nos pudimos abrazar y pudimos cerrar eso de una vez por todas, y ya esta situación queda en el pasado", afirmó

"Hoy por hoy, para que la gente sepa, no le debo ni un centavo a nadie", declaró.