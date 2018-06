Máximo Menem se reunió con su padre y evitó a sus hermanos: "No me hace falta un papá"

Luego de las polémicas declaraciones cruzadas entre la familia paterna y materna de Máximo Menem Bolocco, el joven de 14 años se reunió con su padre Carlos Menem en Argentina, aunque lo hizo de forma controversial.

Todo comenzó cuando hace unas semanas el menor acusó a su hermanastra Zulema de no dejarlo ver a su papá, mientras ella responsabilizó a Cecilia Bolocco de alejarlos.

Finalmente, Máximo viajó junto a Cecilia de imprevisto y compartió algunos minutos con su familia argentina en un asado. Pero al rato se fue, acusando que nunca lo han dejado estar solo con su padre y que a su madre no la dejan ingresar.

"Estoy aburrido de yo tener que venir sin que él sepa. Ni siquiera sabía si me iban a abrir la puerta", confesó Máximo al canal América.

"No me hace falta un papá", declaró el hijo del ex presidente argentino, quien aseguró que solo lo visitó para saber cómo estaba, pues en su vida lo ha visto "6 o 7 veces".

Para Máximo, "Pepo (la actual pareja de Cecilia Bolocco) es como mi papá. Con Carlos no hablamos mucho, la última vez que lo vi fue en noviembre de 2016".

"Antes de Pepo él ni siquiera me mandaba regalos para mi cumpleaños, mi mamá me hacía regalos gigantes y me decía que los mandaba él. Ella me dice que lo tengo que querer como sea, por eso me trae a verlo", agregó.

Pero Carlos Nair Menem salió a criticar la visita de su hermanastro Máximo. De acuerdo con su versión, el hijo de Cecilia Bolocco estuvo solo 10 minutos en el lugar y decidió irse antes de disfrutar el asado que habían preparado para él.

Según Máximo, su relación con sus hermanos no es buena. Está enojado con Carlos por declaraciones contra su tía Diana Bolocco, y tampoco confía en Zulema.

"Nunca tuve buena relación con Zulemita. Me dijo 'mocoso' y cosas muy feas. Mi relación con ella es mala, pésima. Tengo miedo de ir a la casa de mi padre, no sé qué me puede hacer Zulemita", afirmó.

"Tengo mi familia en Chile. Estoy aburrido que toda la culpa se la echen a mi mamá", sentenció.