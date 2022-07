"Me buscan muchísimo": Naya Fácil contó que psicólogos le ofrecen terapia a cambio de canjes

La influencer Naya Fácil contó que ha recibido propuestas de psicólogos para hacerle tratamientos, según informó La Cuarta.

Incluso contó que ellos le ofrecieron hacer canje por publicidad en sus redes sociales a cambio de sus servicios psicológicos.

"No me he metido a terapia, pero me han hablado muchos psicólogos. Me buscan muchísimo", dijo la joven

"Hubo un tiempo en que demasiados: me estaban hablando más de 10 psicólogos al día. Así como 'Naya, yo te ayudo' (...) algunos me ofrecían sus servicios por canje", contó.

"Yo nunca acepté ninguno, porque de verdad tenía miedo al diagnóstico. Creo más en la energía, qué sé yo, quiero estar feliz, voy a estar feliz. He tratado de llevarme por ese lado", dijo.

La joven se sinceró sobre su necesidad de tratar temas sobre la relación con sus padres, ya que no los tiene "superados al 100%".

"Igual a veces me afecta. Por ejemplo, el otro día salí a la calle y una señora, calculo que de la edad de mi mamá, me abrazó y me dijo 'Naya, dale con todo, no estés ni ahí con la gente que te tira mierda, tú puedes', y me gustarían esas mismas palabras de mi mamá", agregó.