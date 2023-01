"Me chocó": Raquel Argandoña recuerda impacto al ver beso entre dos chicas

En conversación con Jordi Castell y José Miguel Viñuela en el programa "Tal cual" de TV+, la ex animadora de Bienvenidos, Raquel Argandoña, discutió temas relacionados a la diversidad sexual y de género.

En relación a las demostraciones de afecto entre personas homosexuales, "La Quintrala" rememoró una anécdota que le generó impacto: "El otro día fui al supermercado, antes de que las chicas salieran del colegio, de vacaciones", introdujo.

"Y vi a dos niñas de uniforme besándose... Me chocó", mencionó sobre la situación, y reiteró que "debo decir que me chocó porque las encontré que todavía no estaban con la sexualidad definida. Con bolsón, con mochila y todo. No sé, tenían 16, 17 años".

A lo que Castell salió a bajarle el perfil a lo relatado: "Pero si se estaba besando, se gustaron pues (...) A lo mejor son cabras que tiene claro que en ese minuto quieren besarse entre ellas".

"También tienes que entender que la generación mía se acostumbró a otra cosa (...) Estas estaban a calugazo limpio en el supermercado. Me chocó", repitió Argandoña, antes de que Viñuela coincidiera con su afirmación: "Hay momentos y momentos", sostuvo.

Para cerrar, Jordi Castell lanzó una reflexión: "A mí me encanta que la gente, da lo mismo el sexo que tenga y da lo mismo el sexo que tenga con la que anda, se tomen de la mano y salgan a la calle. Eso es parte de convivir, y eso es parte un poco del mundo"