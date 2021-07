Está claro que Naya Fácil es todo un personaje en redes sociales. La influencer cuenta con 900.000 seguidores en sus redes sociales, pero se hizo conocida en las redes inicialmente por vender videos explícitos. Luego de eso comenzó su carrera artística que le permitió hace poco comprar una casa y participar de la web serie "Mamones". “Tengo tanta pena… me condena cuático mi pasado y aunque yo diga que ya soy otra persona, que pienso distinto, que cambié mi forma de ser y de ver la vida ya nadie me creería. Ni siquiera por mis actos, porque si llegara a cometer un sólo error quedé tachada con mi oscuro pasado”, reflexionó en su Instagram. “Yo superé todo lo que hice, lo que dije alguna vez, pero la gente al más mínimo insulto me saca todo en cara. Tan mal estaba en ese tiempo para haber hecho y dicho tantas ordinarieces. Yo sé que cambié y que me arrepiento, pero hay gente que jamás me podrá ver por lo que soy ahora. Mi presente”, agregó

