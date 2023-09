"Me da mucha pena por mí": Maly Jorquiera compartió en redes sociales su delicada enfermedad

La humorista Maly Jorquiera impactó en redes sociales con un detrás de cámara de su podcast "Hazte ver", donde expone su discapacidad auditiva que le causa una Otoesclerosis Bilateral.

"Este video me da mucha pena por mí, como que me veo desde afuera y me compadezco, no sé si está permitido sentir eso socialmente, pero eso siento", escribió en la descripción del registro donde se escucha como una persona la llama por su nombre, pero ella no se da cuenta hasta que alguien le grita más fuerte y respondió, entre risas: "Recuerda que soy sorda".

No obstante, la actriz señaló: "Lo bueno de esta historia de una Hipoacusica (Perdida de audición) con Otoesclerosis Bilateral Hereditaria Degenerativa, es que pude acceder a un injerto de tímpano en mi oído derecho y recuperar gran, si no total, audición, en un año más. Si Dios quiere, debería ir por mi oído izquierdo".

Hace una semana, en la misma red social publicó una imagen de su posoperatorio con su oído derecho vendado con el texto: "¡Logro desbloqueado!". Así, ocupó esta nueva publicación para concientizar sobre la enfermedad y aclaró que "estos injertos duran 15 años, después vuelvo al mismo punto donde quede y de seguro necesitaré audífonos".

"Más disfrutaré estos 15 años como un niño disfruta un helado. Disfruto cada momento de escuchar la voz de las personas que amo, partiendo por mi bebé", celebró.

Asimismo, señaló que "quisiera pedir igualdad de posibilidades para ya sea operarse o conseguir audífonos para quienes padecen lo que yo padezco, que son guaguitas, niños y niñas, adultos y gente grande. A seguir trabajando con fe por la Ley de Hipocausia".