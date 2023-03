"Me dicen que quiero figurar": Anto Larraín sale a luz después de sacar ronchas por comentarios sobre "The Whale"

La influencer Antonia Larraín salió a rectificar sus dichos luego de recibir una ola de críticas por sus comentarios a la película "The Whale", que no había visto en ese entonces.

"La verdad es que no la he visto y no la quiero ver. Me basta con los reviews que han hecho otras artistas gordas al respecto... Eso. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas", dijo en ese entoces.

Ahora, Larraín aclaró a qué se refirió exactamente al hablar del filme interpretado por Brendan Fraser, a quien se le otorgó un Oscar: "Nunca funé ni al actor, ni la película (ni siquiera hablé de él). Contesté una pregunta, dije que no quería verla y expliqué por qué, en mis redes",

"Si mis razones no te parecen suficientes o válidas todo ok, pero sigue siendo decisión mía. No es tan importante, me dicen que quiero figurar y llamar la atención, pero son otros los que hacen un circo por cosas así de ridículas".

Finalmente, habló sobre los reproches que le llegaron: "NADA justifica este nivel de agresiones, ni que te caiga mal (que no me conoces) ni que mi contenido no te gusta (busca otra cosa)". "Me acosan y agreden, pero si digo que me afecta me estoy 'victimizando'. Si lloro 'es para llamar la atención'.