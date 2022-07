"Me encierro en mi pieza a llorar": Cami se desahogó sobre críticas por su participación en The Voice Chile

La cantante nacional, Cami Gallardo, sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer su sentir ante la ola de críticas que ha recibido respecto a su desempeño como coach en The Voice Chile.

A través de una transmisión en Instagram, la artista aprovechó para desahogarse de lo duro que ha sido su participación en el programa de talentos, y cómo las críticas sobre sus decisiones han afectado a los integrantes de su equipo.

"Yo no suelo hablar mucho cuando me llega hate, me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta y que la gente crea que no leo las hueás. Me duele profundamente que se hable de mí y que no se les celebre a ustedes", señaló la intérprete de Abrázame, haciendo referencia a sus pupilos que se encontraban con ella en la transmisión.

La artista aseguró que una de las cosas que más le ha impactado es que a "ningún otro coach le han tirado hate cuando sacan a otros participantes, es solo a mí. Me tocó a mí la guillotina y estar ahí como chivo expiatorio y me cansa, me agota, me duele, me frustra, porque me gustaría que fuera otro el tema de conversación".

Finalmente, la cantante hizo un llamado a dejar de criticar y ser "responsable con nuestro lenguaje. Me descargué. Necesitaba decir esto, porque lo tenía acumulado hace mucho tiempo".