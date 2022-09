"Me grita que me va a matar": Michelle Carvalho aseguró que fue acosada por familiares de su ex

La modelo Michelle Carvalho anunció el término de su relación con Ricardo Dalli a través de sus redes sociales, y aseguró que los motivos de la separación se deben en gran parte a los familiares de éste.

La modelo brasileña reveló que sufrió acoso por parte de la familia de su pololo desde que iniciaron su relación amorosa en febrero de 2021, luego que su cuñada los agredió a ambos, lo que causó que su ex suegra empezara a "cultivar un odio gratuito" hacia ella y a "transformarla en su enemiga sin motivos", según relató al portal AR13.

Carvalho reveló que en marzo de ese año su ex suegra junto con la hermana de Dalli "hicieron un plan e inventaron que yo maté un hombre y que le robé toda su plata. Yo en ese momento debí haber hecho una denuncia, pero me quedé callada".

La modelo aseguró que la situación fue empeorando, y que en otra oportunidad la hermana de Dalli "se volvió loca, me pega una patada, me tira del pelo y me tira un perro para que me atacara. Gracias a Dios el perro no reaccionó, pero en ese momento empieza a gritar que me va a matar y que traería a otro perro que me comería la cara".

Finalmente Carvalho terminó su relación con su ex pareja la semana pasada tras haber pasado "dos años de terror en los que no se puso los pantalones, por eso tomé la decisión de hacer todo esto público".