"Me lo he llorado todo": Hija de Valentina Roth nació con una inmadurez respiratoria

Valentina Roth y su pareja Miguel de la Fuente informaron a través de redes sociales que su hija Antonia nació con una inmadurez respiratoria.

Según explicaron, la pequeña tiene una "frecuencia de respiración alterada", por lo que la han tenido que ser monitoreada en otra sala del hospital.

"Recen por ella para que madure rápido y se pueda ir con nosotros, porque la Vale quiere estar todo el rato con ella", pidió De la Fuente.

"Estoy sensible. Los ojos no los tengo así por no dormir, porque me lo he llorado todo, pero va a pasar. Abajo está calentita y la están cuidando perfecto. Confío mucho en ella. Puedo ir a verla cuantas veces quiera", contó Valentina Roth.

Cabe destacar que la bebé "oxigena normal, tiene frecuencia cardíaca normal", pero "no se puede ir a la casita porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal".

"Sería una irresponsabilidad llevársela así, o sea no. Voy a esperar los días que sean necesarios para que la Anto esté al 100. Manden buena vibra no más", agregó Roth en sus historias de Instagram.