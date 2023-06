"Me pagan por carretear y pasarla bien": Camila Nash explica cómo es su nuevo trabajo en México

Camila Nash, ex participante de "Calle 7" y "Mundos Opuestos", se fue a vivir a México y ahora trabaja en locales nocturnos.

"Me pagan por carretear y pasarla bien", explicó en palabras simples a LUN, señalando que el nombre de su nuevo trabajo es "modelo de imagen", una labor que cumplen jóvenes en diferentes discotecas para promocionar eventos y atraer clientes.

Todo comenzó mediante redes sociales, donde encontró el contacto: "Busqué por Instagram a un antro, que es como acá les dicen a las discotecas, y pregunté cómo se puede ser una modelo de imagen. Yo ya había escuchado de qué se trataba esto, que las niñas iban todas lindas por un par de horas a las discotecas y les pagaban".

"El horario de trabajo es generalmente de 11 o 12 de la noche a 2 o 3 de la mañana. Lo bueno de este sistema es que una elige cuántos días una quiere trabajar y cuántos no", reveló la chilena, que estima que así se puede llegar a ganar un millón y medio de pesos chilenos.

Pese a que Nash define este trabajo como una "súper buena experiencia" también advierte que no es para todo el mundo y lo hace "mientras pueda y me dé el cuerpo, porque también hay que respetar el cuerpo (...) Si no te gusta la fiesta y el ambiente lo vas a pasar mal".

De todas formas, Nash dice que su principal fuente de ingresos es otra: su plataforma de contenido para adultos en Arsmate. "Estoy súper agradecida de mis suscriptores. Me he ido atreviendo a más respecto a mi contenido y siempre trato de innovar", apuntó.

