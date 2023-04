"Me parece inhumano": Vesta Lugg lanzó dura crítica a Colo-Colo por denuncias contra Jordhy Thompson

Luego de que salieran a la luz nuevas acusaciones de violencia intrafamiliar contra Jordhy Thompson, Vesta Lugg decidió compartir en sus historias de Instagram sus pensamientos sobre las denuncias al futbolista, criticando duramente a Colo-Colo por su accionar ante la situación.

"Me imagino que esta situación con su jugador que abusó y violentó a su pareja es compleja de enfrentar. Las imágenes iniciales que salieron de la violencia hacia la mujer por parte del profesional que hoy cuenta con contrato del club fueron difíciles de mirar, me imagino que para la dirigencia, los hinchas y los compañeros de equipo también fue difícil de digerir", inició la ex BKN dirigiéndose a los "albos".

Si bien la cantante reconoció que el equipo debió enfrentarlo "como mejor pudieron" y que no cuenta con toda la información que ellos tienen, criticó la decisión de mantener al jugador dentro de sus filas.

"Ahora surgen más imágenes y audios de la violencia de su profesional hacia su mujer. Como humano... como mujer... como una persona que le importa tremendamente ver un mundo donde nadie se sienta capaz de violentar, agredir y posiblemente llegar a matar a una mujer "pq puede" , separar del plantel y volver a integrarlo pa los 'especialistas dicen que eso es lo que necesita para SU recuperación' para dejar de violentar, me parece inhumano, incorrecto y un ejemplo erróneo a todos los miles de jóvenes que se desviven por su hermoso deporte y su equipo que les mueve el alma", señaló la también influencer, agregando que lamenta "que tengamos que seguir esperando a que pase 'algo peor'" a la víctima para tomar en serio el caso.

Además, en sus siguientes publicaciones, Lugg manifestó su apoyo hacia la expareja de Thompson compartiendo la "funa", criticando también las polémicas palabras del DT Gustavo Quinteros, quien expresó que la responsabilidad recae en ambos.