"Me saqué la recon...": Cecilia Bolocco sufrió una pequeña lesión tras accidentarse en su hogar

La ex miss Universo, Cecilia Bolocco sorprendió a sus seguidores tras revelar la pequeña lesión que sufrió tras haberse accidentado en su hogar.

A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora explicó que se encontraba cocinando para su familia, cuando de repente escuchó a su hijo retar a su perrita porque se había metido a intrusear a la despensa tras haber encontrado a una araña pollito.

"Yo pensé que se estaba comiendo el arroz o algo... jamás me imaginé que se iba a querer comer una araña pollito. Y yo que estaba parada recogiendo los platos, me doy vuelta y salgo así, y me entierro la punta de la isla de la cocina, y me quedó un moretón que no les puedo explicar lo feo", comentó Bolocco mientras mostraba la pequeña lesión en su pierna.

"Me saqué la recontumelia porque me enterré, no sé si fue la punta del mesón o si fue el tirador de un cajón o algo, y eso fue lo que me pasó", concluyó la conductora de "Todo por Ti".