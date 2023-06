"Me sorprende la similitud con la catástrofe del Titanic": James Cameron se pronuncia tras tragedia del sumergible Titán

El prominente cineasta James Cameron, director del aclamado filme "Titanic" y quien ha descendido en 33 ocasiones para explorar el barco hundido en 1912, entregó su visión sobre la tragedia del sumergible "Titan" que terminó con la pérdida de cinco tripulantes.

Durante una entrevista concedida a CNN posterior al anuncio de la catastrófica implosión, el estadounidense, quien también era amigo de Paul-Henri "PH" Nargeolet, piloto francés de submarinismo fallecido en la catástrofe, reflexionó sobre la supuesta falta de rigurosidad en las etapas de desarrollo de la nave.

"La gente de la comunidad estaba muy preocupada por este submarino", señaló Cameron. "Varios de los principales miembros de la comunidad de ingeniería de inmersión profunda incluso escribieron cartas a la empresa, diciendo que lo que estaban haciendo era demasiado experimental para transportar pasajeros y que era necesario certificarlo".

En un nexo con el desastre real ocurrido hace más de un siglo y que el cineasta llevó a la pantalla grande, directamente postuló que "me sorprende la similitud con la catástrofe del Titanic, en la que el capitán fue advertido en repetidas ocasiones de la presencia de hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo en una noche sin luna, lo que provocó la muerte de muchas personas.

Enfatizó entonces que "para nosotros, se trata de una tragedia muy similar, en la que no se hizo caso de las advertencias. Que ocurra en el mismo lugar exacto con todo el buceo que se está llevando a cabo en todo el mundo, creo que es simplemente asombroso. Es realmente surrealista", lanzó.

En 2018, expertos manifestaron su preocupación ante posibles fallas del sumergible de fibra de carbono y titanio. Por su parte, David Lochridge, entonces director en operaciones marítimas de la compañía, notificó "los peligros potenciales para los pasajeros conforme el 'Titan' alcanzara profundidades extremas".

Tan solo meses después de las advertencias, el comité de Vehículos Submarinos Tripulados de la Sociedad de Tecnología Marina escribió al CEO de OceanGate, Stockton Rush, para advertir su "preocupación unánime" sobre el desarrollo de Titán, misiva que fue reflotada por el New York Times.

