Megan Fox confirma que bebe la sangre de Machine Gun Kelly "con fines rituales"

La actriz Megan Fox confirmó que ella y su pololo, Machine Gun Kelly, beben la sangre del otro ocasionalmente como parte de ritos.

En enero pasado, la también modelo contó que cuando el cantante le propuso matrimonio sellaron el momento tomando ella la sangre de él y él la de ella.

"¿Realmente lo hicieron?", preguntó a Fox la revista Glamour UK. "Sí. Supongo que puede haber confundido a personas o que algunos nos imaginaron con copas y como si estuviésemos en 'Game of Thrones'", contestó la actriz de "Transformers", quien añadió que "son sólo unas pocas gotas. Aunque sí, consumimos la sangre del otro en ocasiones, sólo con fines rituales".

Megan Fox reveló que últimamente le interesa la astrología y lee el tarot: "Estoy haciendo muchas prácticas metafísicas y meditaciones. Y hago rituales con las lunas nuevas y lunas llenas. Es algo controlado, (decimos) 'Dejemos caer algunas gotas de sangre y bebámoslas cada uno'".

Sobre su prometido, asegura que "él es mucho más caótico y descontrolado, pues está dispuesto a cortar su pecho con vidrios rotos y decirme 'toma mi alma'".

Ante la incredulidad de la periodista, la actriz es clara: "No es que no pase. Quizás no es exactamente así, pero una versión similar a eso ha ocurrido muchas veces".