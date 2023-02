Meghan Markle está "molesta y disgustada" con parodia de "South Park" sobre ella y el Príncipe Harry

A la duquesa de Sussex y foco de una controvertida parodia de la irreverente serie animada "South Park", Meghan Markle, no le causó precisamente gracia la burlesca representación de ella y su marido, el príncipe Harry.

En el nuevo capítulo "World Privacy Tour" y sin ser mencionados sus nombres, dos personajes de la realeza se trasladan a EE.UU. en búsqueda de una vida privada, mientras protestan con el mensaje "dejen de mirarnos" escrito en un cartel.

Acorde relató una fuente al medio Spectator, la exactriz está "disgustada y abrumada" y "molesta por 'South Park', pero se niega a verlo todo". Además, fue reportado que no se descarta la eventual toma de acciones judiciales.

"Su equipo legal está echando un ojo al episodio para ver qué está mal y qué podría convertirse en algo más siniestro. Este parece ser su curso de acción en lugar de reírse de ello, disfrutar del momento y mostrar al mundo que entienden la broma", dijo a Fox News un comentarista de la familia real, Neil Sean.

