"Mi polola me preguntaba": Yuhui Lee reveló la costumbre de los chilenos que no ha podido adoptar

Yuhui Lee fue uno de los invitados a un nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla", donde conversó de lo bueno y malo que tiene Chile.

En ese contexto, el ganador de la última temporada de "El Discípulo del Chef" reveló una costumbre de los chilenos que aún no ha podido adoptar.

"En mi país no son tan cariñosos, por una cosa de respeto, en China uno no ve que la gente se saluda de besos como acá", contó.

"En China veo muy poco besito en la calle. A lo más, esperas un semáforo y te tomas de la mano", agregó.

Pancho Saavedra preguntó al cocinero si se atreve a dar besos en la calle a su polola chilena y Yuhui fue tajante: "No. Al principio mi polola me preguntaba, pero ahora me entiende".

