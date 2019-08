Mia Khalifa contó cómo entró al porno y cómo la cambió: Se aprovecharon de mí

Mia Khalifa ganó fama mundial en 2014 con un breve paso en el cine para adultos, pero después de retirarse definitivamente, ahora es una influencer de redes sociales que declara estar aprendiendo de los "errores" en su pasado.

Entrevistada por el programa "Hard Talk" de BBC contó cómo la reclutaron para hacer cine porno, pese a ser una mujer con estudios universitarios y buena situación.

"Yo no creo que la baja autoestima discrimine a nadie", dijo para explicar qué la llevó a filmar las escenas que siguen circulando en algunos sitios web.

Según contó, estaba buscando trabajo después de terminar sus estudios de Historia y un joven en la calle se le acercó a decirle: "Eres hermosa, ¿te gustaría modelar un poco? Sabes, tienes un gran cuerpo y creo que serías genial para modelar".

La primera vez que fue al estudio encontró oficinas normales con fotos de familias y un grato ambiente, por lo que decidió firmar un contrato. Su segunda vez en el estudio ya grabó una película.

Khalifa explicó que sufría de baja autoestima después de una drástica baja de peso, por lo que se operó los senos y con eso obtuvo mucha atracción.

En su ingreso al porno se sintió manipulada y quiere aconsejar a las más jóvenes en ese aspecto: "Siento que aquella chica no tenía las herramientas para identificar que se estaban aprovechando de ella y que lo que le dijeron eran mentiras. Tal vez no mentiras, pero tratar de manipularme para que hiciera lo que ellos querían".

"Realmente no me veo como una víctima. No me gusta esa palabra. Tomé mis propias decisiones, a pesar de que fueron decisiones terribles", agregó.

En esa época ella tenía 21 años y ahora cree que "el cerebro humano no se desarrolla completamente hasta los 25 años. Entonces la parte de tomar decisiones de mi cerebro aún necesitaba formarse. No había nadie que me dijera qué hacer".

Además apuntó contra la industria pornográfica, donde en total ganó 12 mil dólares: "es imperfecta y debemos hacer algo para proteger a otras chicas para que no caigan en la misma trampa que yo".

Al buscar su nombre en Google aparece un sitio web que dice ser oficial, que contiene videos pornográficos, pero no pertenece a ella.

"Lo primero que aparece es un sitio del que no tengo control, pero que desde el inicio está escrito en primera persona, como si fuera mío. Y en mi Wikipedia se publica como mi sitio web oficial. Y hemos intentado innumerables veces eliminarlo, incluso a través de acciones legales, pero la compañía no escucha. Y les hemos hecho innumerables propuestas", señala.

Actualmente, Khalifa aboga por dar consejos a otras jóvenes y actrices porno que también sufren como ella, a quienes considera "chicas que han sido traficadas y forzadas a la pornografía".

Contar su relato ha hecho que reciba cientos de mensajes pidiendo ayuda: "Me hace sentir que fue bueno que empezara a hablar y que hiciera esta entrevista".