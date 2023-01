Michael Bay es acusado de matar a una paloma durante rodaje de película en Italia

El actor y director estadounidense Michel Bay está cursando problemas legales en Italia, luego de la supuesta muerte de una paloma durante las grabaciones de la película "Netflix de 2019 6 Underground".

Acorde reveló el sitio The Wrap, una persona, cuya identidad no se reveló, sacó una foto del incidente y lo reportó a las autoridades italianas. Una cámara de paneo presuntamente pasó por arriba del animal y se responsabiliza a Bay, quien dirigó el filme.

Por su lado, la estrella niega cualquier acusación: "Soy un conocido amante de los animales y un gran activista", declaró al mismo medio y añadió que "ningún animal involucrado en la producción resultó herido o dañado. Ni en ninguna otra producción en la que haya trabajado en los últimos 30 años".

"Las autoridades italianas me ofrecieron la oportunidad de zanjar este asunto pagando una pequeña multa, pero decliné hacerlo porque no me declararía culpable de haber dañado a un animal", aseveró sobre el proceso judicial en curso.