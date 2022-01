"Michael me decía cerdo y vaca": Janet Jackson recuerda los hirientes apodos sobre su peso

La cantante, actriz y bailarina Janet Jackson (55) recordó los hirientes comentarios sobre su aspecto físico que su hermano, el fallecido Michael Jackson y controvertida estrella del pop, lanzaba en contra de ella.

Los dichos forman parte de la próxima serie documental autobiográfica de la multifacética artista, que muestra material inédito de su infancia, así como de la actualidad.

"Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y ponerme apodos. "Cerdo, caballo, cerdo de matanza, vaca", rememoró la intérprete de "All For You".

Janet recordó que durante ese tiempo ambos se reían, sin embargo "entonces había algo dentro que dolía", expresó. "Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado pesada, te afecta", continuó.

Janet Jackson afirmó que los problemas en su relación con la comida se remontan a la década de los setentas, cuando formó parte de la serie "Good Times" y tenía tan solo 11 años.

"Soy una comedora emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, me consuela", relató.