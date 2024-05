Miguel Acuña habló del accidente que provocó en estado de ebriedad: "No hay excusas"

El periodista Miguel Acuña habló por primera vez del accidente automovilístico que protagonizó conduciendo en estado de ebriedad en octubre pasado.

Acuña será parte del próximo episodio de "PH" en Chilevisión, donde recordará este grave episodio en el que arrolló a un grupo de ciclistas. "He guardado silencio y acá no hay dos verdades, no hay excusas. Fui un irresponsable que me subí al volante no estando en condiciones y protagonicé este lamentable atropello, gracias a Dios no ocurrió una situación mayor, pudo haber sido una tragedia", aseguró.

"Aquí hay personas afectadas y esas son las principales víctimas de esta situación y por supuesto les reitero mis disculpas y les pido perdón por lo que ocurrió", agregó.

Sobre el desenlace del caso, el periodista señaló que "siempre tuve contacto con ellos, de hecho un tiempo atrás llegamos a un acuerdo reparatorio con ellos, el mismo día que me echaron (de Canal 13), tenía que firmar el acuerdo y fueron super comprensivos, super amables, muy cariñosos conmigo las personas que, gracias a Dios, se encuentran bien".

Su despido de Canal 13

Inmediatamente después del incidente Canal 13 decidió sacar de pantalla a Miguel Acuña, aunque manteniendo su contrato. "Me preparé todo este tiempo para volver, la primera cosa que se me dijo del canal es que yo seguía, no se sabía en qué instancia", recordó.

Pese a esas promesas el comunicador fue despedido a comienzos de abril tras casi 20 años de trabajo en la estación televisiva. "No quería salir", confesó en "PH".