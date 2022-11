Miguelito respondió a "funa" en su contra: Usuarios lo acusaron en redes sociales

Hans Christian Malpartida, el comediante más conocido como Miguelito, fue acusado por usuarios de redes sociales de tener una actitud "déspota" al cobrar dinero por tomarse fotos con sus fanáticos.

Los comentarios aparecieron por parte de algunos seguidores de la cuenta de Instagram de la actriz Paola Troncoso, quienes reclamaron que el ex "Morandé con Compañía" se les "cayó del pedestal".

Ante esta situación, el propio Miguelito salió a aclarar todo. "La gente comenta sin saber la verdad y se deja llevar por comentarios de una persona que me tiene mala, quizás", dijo en conversación con Zona de Estrellas.

Según señaló, los pagos por fotos son en sus funciones circenses: "Siempre he cobrado, la foto tiene un precio. Esto lo hago desde el año 2010, siempre después de la función hay una sesión de fotos conmigo".

"En la calle jamás he cobrado por saludo, por foto, por nada. En el circo sí", aclaró.

Asimismo, dijo ser "una de las pocas personas que hace saludos para las alianzas. En el circo no les cobro a las personas con discapacidad, no me gusta decir estas cosas, pero ya que me están obligando a decir las cosas buenas que hago".

"Yo no soy déspota, las personas saben que me doy un par de segundos para conversar con los niños y las familias", sentenció.

Estos eran algunos de los comentarios contra Miguelito: