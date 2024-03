Miguelito respondió a las críticas tras Tierra Brava: Culpó a los televidentes

Hans "Miguelito" Malpartida recibió duras críticas, por sus actitudes y constantes coqueteos con compañeras del reality show "Tierra Brava". Meses después, el comediante salió al paso de los comentarios en su contra.

"La gente confundió el personaje que hacía en televisión. Que no hayan sabido separar, problema mío no es", dijo el ex "Morande con Compañía" en el programa "Podemos Hablar".

Según Malpartida, "tenía muy buena amistad y dormíamos juntos con las chiquillas. Nunca me sobrepasé. La gente lo vio por otro lado... Ahora, si la gente tiene la mente retorcida (...) Yo nunca he andado diciendo 'yo soy niño'. Ese es un personaje".

Ernesto Belloni lo llamó un "viejo verde"

Miguelito también respondió a los dichos de su excompañero en Mega Ernesto Belloni, que lo llamó "viejo verde" y "caliente".

A quien conociera por años con el personaje de Che Copete le contestó con una simple frase: "Es el menos indicado para darme clases de moral".

El beso sin consentimiento de Miguelito a Fran Undurraga

Uno de los episodios más polémicos del paso de Miguelito por "Tierra Brava" fue cuando le dio un incómodo beso, sin consentimiento, a la modelo Francisca Undurraga.

"La Fran misma dio una declaración que obviamente la prensa agarró la parte mala que dijo. Con ella tenemos una confianza, de hecho no recuerdo si alcancé a darle un piquito", señaló.

De acuerdo con su relato, Undurraga no le hizo notoria su molestia: "Me hubiera gustado que me lo hubiera dicho y yo le hubiera pedido disculpas".

