Mila Kunis y Ashton Kutcher se disculpan después de apoyo a Danny Masterson tras condena por violación

Mediante registro en el que ambos aparecen apenados, los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher pidieron perdón después de que saliera a la luz su apoyo a su excolega Danny Masterson, condenado por violación.

Después de haber sido declarado culpable por el juez, trascendió que la pareja de estrellas enviaron cada uno una carta de respaldo a su excompañero en That '70s show, quien estará encarcelado durante 30 años por dos delitos de violación.

Esto motivó el descontento de sus seguidores, por lo que los dos salieron a disculparse.



"Apoyamos a las víctimas"

En el sentido video, Kutcher en primer lugar comentó "somos conscientes del dolor que han causado las cartas de carácter que escribimos en nombre de Danny Masterson", mientras que Kunis agregó "apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro".

Kutcher además aclaró el motivo del envío de la misiva, aclarando que todo lo hicieron por la familia de Masterson, en el marco de su amistad tras 25 años. "Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial ni la validez del fallo del jurado", aseguró Mila Kunis.

Ashton Kutcher and Mila Kunis apologize for writing letters in support of Danny Masterson. pic.twitter.com/PDHiQRZ0CH