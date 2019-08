Miley Cyrus reveló que la echaron de película infantil por lamer torta de pene

Miley Cyrus recordó sus polémicas y "errores" de juventud en una larga lista que reveló en Twitter, donde contó que fue despedida de la película "Hotel Transylvania" por culpa de una torta con forma de pene.

La cinta infantil la había fichado en 2011 cuando la cantante aún actuaba en la serie "Hannah Montana", pero inesperadamente la sacaron del elenco.

Según Cyrus fue por la imagen que ella compartió de la infame torta de cumpleaños que regaló entonces a su pololo Liam Hemsworth. En la foto, salía con la lengua afuera y lamiendo el pastel lo que causó controversia.

Finalmente la intérprete de "Wrecking Ball" fue reemplazada en la película por Selena Gomez.

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it.