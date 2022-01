No todos los artistas pueden salir airiosos cuando de accidentes arriba del escenario se trata. Sin embargo, el caso de la cantante Miley Cyrus dio de qué hablar por la manera en que, en pleno show, manejó la situación luego de que parte de su vestuario cayera.

El desperfecto ocurrió durante un especial de año nuevo sintonizado por la cadena NBC, Miley's New Year's Eve Party –"La fiesta de vísperas de Año Nuevo de Miley" del que ella fue protagonista.

Mientras cantaba "Party in the USA" la diminuta pieza plateada que cubría su torso se le despegó, lo que provocó una rápida reacción de la artista. Posteriormente apareció con blazer rojo, y aprovechó la oportunidad de bromear sobre lo ocurrido.

"Definitivamente todos me están mirando ahora", dijo la artista como un guiño a la letra de la misma canción.

2022 begins with a major wardrobe malfunction for Miley Cyrus, but she threw on a jacket, kept singing and ad-libbed some funny lines to match the moment😂 pic.twitter.com/KMQvo5UJXI