Mirna Schindler sobre episodio con Maturana y Soublette: "Desafío a cualquier persona a ponerse un segundo en mi lugar"

La periodista Mirna Schindler se refirió a lo ocurrido en 2019 en una conversatorio con Humberto Maturana y Gastón Soublette, en el que este último se retiró en plena exposición.

El hecho ocurrió en diciembre de 2019 cuando la ex conductora de Canal 13 exponía junto a Maturana y Soublette. Mientras ella hablaba, el filósofo se paró de su asiento y se fue, lo que generó un momento incómodo entre los expositores y el público.

El video del momento ha sido reflotado en varias oportunidades, la última cuando fue despedida de Canal 13. "Lo reflotaron de una manera malintencionada. Había gente que pensaba que eso había pasado ahora, entonces uno dice pero cuál es el nivel, cómo es posible", dijo a revista Sábado.

"Desafío a cualquier persona que me ha atacado de la forma más cruel que se ponga un segundo en mi lugar. Si a mí me piden que haga una exposición de 20 minutos y este señor se para y se va, digo, bueno el error es mío, fui desubicada porque no me di cuenta de que el señor estaba cansado", expresó