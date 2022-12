"Mitómano y estafador": Daniela Castro funó a su ex por no pagar crédito que pidió a su nombre

Daniela Castro, ex Master Chef, acusó a su ex pololo de ser un "mitómano estafador" a través de su cuenta de Instagram.

La influencer eligió a los ganadores de un concurso y e informó que uno de los ganadores también había sido víctima de su ex, Maximiliano Rivera.

"Este premio tiene otra razón, a Marco mi ex también le debe plata, además lo expuso con los proveedores de 4 people, a quienes mi ex no dio la cara", contó a través de sus historias.

"Marco es chef, seco y serio. Creyó en una persona que nos mintió y para mí, que se gane la cafetera es un pequeño gesto", agregó.

Castro explicó que cuando estaban pololeando, pidió un crédito a nombre de él que actualmente ella está costeando. "A mí también me estafó y además de lo que me debe, sigo pagando un crédito millonario que él pidió a mi empresa (yo le creí que pagaría mensual)", dijo.

"Él no paga ninguna cuota y si yo no pago, me pueden hasta cerrar mi cuenta", reclamó.