Modelo recordó el pasado de Marcela Vacarezza tras dichos sobre Denise Rosenthal

Luego de que Denise Rosenthal se robara la atención en una alfombra roja, la animadora Marcela Vacarezza usó su cuenta en Twitter para comentar el look de la cantante, y aunque recalcó la libertad de cada persona, agregó que "luego digo 'me gustaría ver a mi hija así'? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega".

Y dado el renacimiento de la farándula en Chile, su tuit no pasó desapercibido para el programa "Zona de Estrellas" del canal Zona Latina, donde la panelista y modelo Adriana Barrientos le recordó el pasado de la también psicóloga.

"La Marcela (Vacarezza) hizo todo esto para generar polémica. Porque si realmente ella no quiere que su hija ande vestida así, se lo dice en privado (...) una costumbre de Marcela, de puritana, de siempre pegarse en el pecho, y eso que ella andaba en colaless... puritana", lanzó.