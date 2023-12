Mónica de "Gran Hermano" se refirió a su estado de salud: “He estado delicadita"

La ex "Gran Hermano" Mónica Ramos ha enfrentado algunas complicaciones de salud durante estas últimas semanas.

Según detalló su amiga y ex compañera de encierro Trinidad Cerda, que la visitó junto a Hans Valdés, la adulta mayor "está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo".

Ahora bien, la participante más longeva en la historia mundial del famoso reality entregó detalles sobre su condición de salud.

"He estado delicadita"

"Lo que más me entorpece mi salud es este resfriado que está muy pegado. Es toser, botar materia. Yo pedí que me hicieran exámenes a mi pulmón porque es demasiado (...) He estado delicadita y hasta un poco desubicada, en el sentido que yo no quería contestar el teléfono", explicó la feriante a Tiempo X.

Asimismo, la mujer de 73 años señaló que su trabajo y los cambios de temperatura han hecho que su salud se vea afectada ya que "llegamos a la feria como 6:45 O 7:00, y a esa hora está helado. Después se pone caluroso y uno se desabriga y al contrario. Se me juntó eso".