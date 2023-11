Mónica Rincón logró entrevistar a Chayanne: recibió llamativo "piropo"

La periodista Mónica Rincón cumplió uno de sus grandes sueños: entrevistar a Chayanne, uno de sus artistas favoritos.

A través de Zoom, la comunicadora, que lanzó a finales del 2022 una "campaña" en redes sociales para llevar al artista al Festival de Viña, conversó con el cantante puertorriqueño en medio de la promoción de su nuevo álbum "Bailemos otra vez", su primer LP después de 9 años.

"El 22 de octubre me avisaron (que iba a entrevistar a Chayanne). Estaba en medio de la cobertura de las elecciones en Argentina y la editora de cultura y espectáculos, Nataly Marambio, me avisó. Era domingo e iba a ser el jueves (26 de octubre) por Zoom y no me lo podía creer", declaró Rincón a LUN.

Bajo esta línea, la conductora de "Tolerancia Cero" reveló que "cuando Nataly asumió como editora conversamos y le dije que sí había una entrevista para Chile de Chayanne, lo único que le pedía era hacer esa entrevista, entonces ahora cuando resultó, me dijo se ha cumplido tu sueño".

Chayanne la "piropeó"

En la entrevista, la comunicadora consultó al intérprete de "Torero" sobre la posibilidad de regresar al Festival de Viña, donde aseguró que si bien, no hay nada preparado por ahora "siempre es un placer estar en el Festival de Viña".

Sin embargo, lo que más destacó en la conversación fue cuando Rincón le preguntó al cantante sobre cómo maneja las nuevas tecnologías y plataformas digitales, recibiendo un piropo del artista.

"Una nació sin redes sociales, no como los jóvenes de ahora", comentó el rostro de CNN Chile, a lo que el puertorriqueño respondió coqueto: "Créeme que estoy todavía aprendiendo. Usted no, porque es una niña, pero yo sí...".

"¡Ay! ¡Qué encantador! Pero no soy tan niña...no, ojalá. Y trátame de 'tú' además, no me trates de 'usted'", dijo Mónica.