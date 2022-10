Monserrat Álvarez reveló la ocasión en que fue despedida por Álvaro Rudolphy

La conductora de "Contigo en la mañana" Monserrat Álvarez recordó la vez que fue despedida por el actor Álvaro Rudolphy.

Todo se remonta a los '80, cuando ambos trabajaban en una pizzería pero el actor era administrador del local durante el fin de semana.

"La única vez que me han echado de una pega fue Álvaro Rudolphy en la pizzería La Leona", dijo la periodista, quien dijo que un día fue visitado por su pololo en el lugar y se besaron allí.

"Me echó ese mismo día. Él estaba detrás de la barra, era actor y todavía no salía en la tele. Se ganaba sus lucas en la pizzería. Me dijo 'Monse, este es tu último día de trabajo'", contó.

"Me encontró en una actitud desubicada para una garzona en ese momento. Nunca se lo he perdonado", expresó Álvarez.