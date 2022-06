Mr. Bean era un "anarquista narcicista", según su creador Rowan Atkinson

Con el motivo del estreno de su más reciente producción, "Man vs. Bee", para el actor británico Rowan Atkinson (67) fue inevitable comparar su nuevo personaje, el padre de familia Trevor, con el afamado Mr. Bean.

En entrevista con The Times, el comediante, reconocido mundialmente por haber dado vida a principios de 1990 al Charles Chaplin moderno, lo describió como "un niño de nueve años atrapado en un cuerpo de hombre", además de un "anarquista egocéntrico y narcisista".

Es que para Atkinson, el hombre que encarna en su nueva serie de nueve partes –al igual que Mr. Bean, la mayoría no habladas– parece ser alguien más maduro, aunque no carente de aspectos negativos; Trevor ciudará una casa no vigilada de millonarios para pagar un viaje junto a su hija y al mismo tiempo, deberá hacer frente a su intolerancia a las abejas.

"Trevor es diferente. Es una persona mucho más simpática, más dulce y más normal, espero, y ése era ciertamente nuestro objetivo. Parece un hombre dulce, bien intencionado y perfectamente inteligente, pero, por supuesto, tiene defectos, sus puntos débiles, y su punto débil es su obsesividad"

"Man vs. Bee" se estrenará este próximo 24 de junio en Netflix.