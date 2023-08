Muere el Bob Barker, el presentador que le susurró al oído a Cecilia Bolocco

El expresentador estadounidense Bob Barker, recordado en Chile por su participación en el Miss Universo que ganó Cecilia Bolocco, falleció en su casa de Los Ángeles a los 99 años.

El expresentador del programa de televisión "The Price Is Right" y activista por los derechos de los animales murió por causas naturales en su casa de Hollywood Hills, según su portavoz, Roger Neal.

"Con profunda tristeza anunciamos que el mejor MC del mundo que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado", dijo Neal en un comunicado.

De acuerdo con el matutino NBC, cuando los productores contrataron a Barker para presentar "The Price Is Right", en 1972, "se llevaron el premio gordo".

El programa de juegos se había desvanecido significativamente de sus días de gloria a finales de los años 50 y había sido criticado por dos cadenas antes de llegar a CBS. Pero en Barker, el programa encontró su voz y continuó transmitiéndose una década y media después de su retiro, añade.

Barker ganó 19 premios Daytime Emmy. También recibió un premio Emmy por su trayectoria en 1999 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2004.

El susurro a Cecilia Bolocco

En Chile Barker se hizo conocido cuando condujo la ceremonia de Miss Universo que Cecilia Bolocco ganó en 1987.

Antes de ponerse la corona, la chilena tuvo que participar de las dinámicas del concurso. Fue allí cuando Bob Barker le preguntó cómo sería un comercial de ropa creado por ella misma.

Allí el presentador se le acercó al oído y le susurró una larga frase en inglés que Cecilia Bolocco no comprendió del todo.