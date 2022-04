Myriam Hernández recordó los episodios de violencia que sufrió en manos de expololo

El el úlitmo capítulo del programa "Tú a tú" en Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, la cantante nacional Myriam Hernández, además de referirse a temas diversos e íntimos de su biografía, detalló los abusos que sufrió por parte de una expareja.

"Fue un pololeo de porquería, muy violento, donde sufrí violencia psicológica. Gritos, malas palabras. Gracias a Dios me salvé de que no fuera física", aseguró sobre la relación que tuvo cuando tenía apenas 20 años.

Explicó que al principio, todo era positivo, pero los dos últimos años de relación pudo darse cuenta de quién realmente era. "Era celoso, te trataba mal, con garabatos, introdujo.

"Me decía 'tonta, manejas mal', gritándote en el auto. Me sentí estúpida, me sentí poca cosa un tiempo. Tomaba pastillas para los nervios antes de que me fuera a ver", recordó.

El momento en el que todo terminó fue cuando se estaba dirigiendo de vuelta de una Teletón, que la hizo cortar tal peligroso vínculo: "Veníamos en el auto y en un momento de pelea le dije 'mi pololo anterior me quería más que tú' y fue terrible", dijo.

"Me tomó el cuello y en ese momento dije 'me tiro del auto o me muero. En esa instancia, la cantante de "Huele a peligro" rememoró haber abierto "la puerta del auto para tirarme, y afortunadamente habían unos chicos que vieron este manejo raro y lo pararon".

Sobre toda estas difíciles situaciones, Hernández afirmó que a pesar de lo difícil que puede ser contarlo, hacerlo puede ayudar a otras personas: "Y hay muchas (mujeres) que me siguen en mis conciertos y que probablemente están sufriendo violencia psicológica o física".

"Creo que también es importante decirles 'yo también viví esto de alguna manera'. Se puede salir, se puede decir basta, se puede gritar, pedir ayuda y se puede terminar" concluyó.