Natalia "Arenita" Rodríguez criticó a Karol Lucero y él no tardó en responder

Natalia Rodríguez, mejor conocida como "Arenita", habló sobre los efectos nocivos que tuvo en ella su paso por Yingo y sobre su ex, Karol Lucero, en un podcast "El amor de mi visa".

La ex chica Yingo, que vive actualmente en Dinamarca con su esposo, contó que durante su paso por el programa de Chilevisión fue cuestionada duramente por su ex cuando tenía problemas producto del estrés.

"Ahí es cuando el otro (Karol Lucero) se aprovechó y me dejó casi de loca (...) una vez me trató como de interdicta en una entrevista, que es una palabra que ocupan los abogados para denominar a una persona que está mentalmente incapacitada, que no se puede defender por sí misma, no puede poseer cosas, qué sé yo. Ahí aprovechó su semestre de abogado y usó esa palabra", recordó.

Se refirió también a las múltiples funas que recibió el influencer durante el Estallido Social: "Me empezaron a mandar videos. Despierto y veo en mi celular las pancartas que decían 'chup... Karol Dance'. Verás pasar el cadáver de tu enemigo por fuera de tu puerta. De cierta forma pensé: 'Qué bueno que se hayan dado cuenta', y que el tiempo me dio la razón. Las personas no me creían lo que me pasó".

La respuesta de Karol

"¿Qué te parece que tus ex hablen de ti, siendo que nunca hablaste de una de ellas?", le preguntó un usuario de Instagram a Lucero.

El ex chico Yingo no tardó en referirse a lo sucedido: "En todos estos años JAMÁS me he referido a mis exparejas o relaciones, por RESPETO, no lo necesito y porque es parte del pasado; además no corresponde y todas las historias SIEMPRE tienen dos puntos de vista y versiones", agregó.

"Si quiero que hablen de mi, al ser un personaje público, que sea por mi TRABAJO, no por lo que podría decir de algo superado y que simplemente es parte de un capítulo CERRADO de mi vida", finalizó.