Natalia "Arenita" Rodríguez recuerda "estresante" paso por "Yingo": "Súper tóxico el ambiente"

Natalia Rodríguez, reconocida popularmente como "Arenita" en el extinto espacio juvenil "Yingo" de Chilevisión, miró al pasado y ahondó en sus vivencias durante su labor en el programa, que no describió precisamente por su trato amigable.

Si bien expresó que hubo aspectos positivos como el cariño de la gente, "a mí se estigmatizó porque yo tuve problemas con mi salud mental, producto del estrés y ahí es cuando el otro se aprovechó me dejó casi de loca", señaló a Publimetro, antes de referirse a su expareja y conductor, Karol "Dance" Lucero.

Rodríguez, quien hoy vive en Dinamarca, dice que Lucero "aprovechó su semestre de abogado" para menoscabarla, y utilizó una término que aprendió: "Una vez me trató como de interdicta en una entrevista que es una palabra que ocupan los abogados, para denominar a una persona que está mentalmente, no se puede defender por sí misma, no puede poseer cosas, qué sé yo".

Reveló que las inseguridades con su cuerpo fueron amplificadas en el programa: "Era estar constantemente comparándote con el resto, la que se ve mejor baila al medio, eso de codazos, super toxico el ambiente. Había que estar dispuesta a que todo el mundo opinara y te tratara como un estropajo porque tú te lo buscaste".

Además, recordó cuando durante el estallido social en 2019, Lucero fue objeto de "funa" popular: "Me empezaron a mandar videos, despierto y veo en mi celular y me mandan videos, pancartas que decían 'Chú**** Karol Dance'. Me acordé de un dicho, 'verás el cuerpo de tu enemigo por fuera de tu puerta', dijo entre risas.

"Me maté de la risa en ese momento, pero como que de cierta forma qué bueno que se hayan dado cuenta y que el tiempo me dio la razón. Las personas no me creían lo que me pasó", concluyó Rodríguez.