Nataly Chilet reveló que canceló un matrimonio y devolvió el anillo por correo

No se contuvo. La panelista de "Intrusos" Nataly Chilet reveló detalles de dos intentos fallidos de matrimonio que ha experimentado y uno que tuvo una particular resolución: devolvió el anillo por correo.

"¿Naty y alguna vez a usted le han ofrecido matrimonio?", la interrogó César Barrera, el conductor de Glamorama TV y eso desató todo el relato.

Chilet expuso que "me pasó en dos oportunidades. Uno que se portó muy mal, se portó pésimo, y después llegó y se quería casar. Típico el hombre para enmendar el error, y no".

"En otra oportunidad también y, de hecho, le mandé la joya por Chilexpress. No me acuerdo si era esa o por FedEx", confesó.

Pero su decisión tenía una razón de ser. Según Chilet, el sujeto al que le envió como encomienda el anillo "era bien pelador y me acuerdo que pelaba a su ex pareja".

"Entonces yo dije 'probablemente cuando termine conmigo también me va a pelar. Y para que no tenga argumento para pelarme, se lo voy a mandar para que quede un registro'. 'Para que no me andes pelando'", resolvió la también modelo.

¿PROBLEMAS CON LA INFIDELIDAD?

El asunto no quedó solo en esas descripciones, Chilet no tuvo inconvenientes en contar todo lo que había ocurrido.

"El primero que se portó mal, fue cuando me tocó viajar harto. Hubo distancia entre nosotros y me enteré por algunas amigas que estaba en mala conducta. Después, cuando lo pillé, quiso enmendar el error", explicó.

"Típico el hombre que es infiel o que miente y llega con el ramo de flores. El tiró anillo para tratar de resolver el asunto. Estuve con él como un año y medio. Con él no practiqué el concubinato, con otro sí. Lo he practicado, soy una pecadora (risas)"

"Llegó con el anillo, me dijo que si volvíamos quería estar conmigo para toda la vida y todo el tema", relató antes de recalcar que su respuesta fue negativa.

"Hay personas que no tienen problemas con la infidelidad, que no es tema. No es algo tan importante en sus vidas. Pero la fidelidad no significa solamente tener relaciones sexuales con alguien. Tiene que ver con una lealtad", complementó.

¿TERMINASTE POR FEDEX?

Y en el caso del segundo pretendiente, Nataly Chilet contó que "no quería seguir la relación, y como que caché que era medio pelador. Como había visto que él había pelado a su ex pareja conmigo, dije 'voy a dejar un registro de esto'. Siempre muy ordenada yo".

"Fui a dejar un registro para que no haya pelambre y se lo mandé con un mensajito muy cariñoso. No les voy a contar sobre el mensaje", comentó entre risas.

Aunque el hombre ya le había regalado la joya, la modelo sostuvo que "me lo regaló, después como que lo pensé y habíamos tenido varios problemas también. Lo mandé de vuelta y dije '¿sabes qué?, esto no da más'".